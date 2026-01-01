Apoyemos a quien asuma la próxima conducción de la Educación, si le va bien, gana Honduras: exministro Sponda

Tegucigalpa – El exministro de Educación, Daniel Sponda en su último mensaje de 2025 abogó por mejores derroteros en el ramo y reflexionó que se debe apoyar a quien asuma la conducción de esa secretaría porque si le va bien el único que gana es Honduras.

En un escrito reflexivo en su cuenta de X, recordó que en diciembre de 2021 aceptó el mayor reto de mi vida: conducir la educación de Honduras.

“Desde el primer día tomé una decisión innegociable: las niñas y los niños estarían en el centro de todo, por encima de intereses, presiones y ruidos políticos”, mencionó.

La calificó como una gestión atacada, cuestionada y saboteada incluso desde adentro, aunque no de parte de la presidenta Xiomara Castro.

Contó que nunca respondió con pleitos, sino con resultados: Cero días de huelga. Educación agrícola, artística y deportiva fortalecida. Educación pública bilingüe consolidada. Honduras declarada libre de analfabetismo por primera vez en su historia. Alimentación escolar entre las mejores del mundo. Más de 5,000 escuelas reparadas y nuevos bachilleratos para impulsar la educación situada sobre todo la educación rural.

Caviló que “nada fue casualidad. Todo fue trabajo, convicción y equipo. Mi agradecimiento profundo a mis equipos de trabajo, a la Cooperación Nacional e Internacional, al Municipalismo, a la empresa privada que dijo presente; y a los amigos de la prensa que, sin dejar de ser críticos, me brindaron su apoyo. Sin todos ellos, nada de lo alcanzado, hubiese sido posible”.

El exministro Sponda, señaló que la educación no puede empezar de cero cada cuatro años. Necesita continuidad, responsabilidad y altura de país. “Apoyemos a quien asuma la próxima conducción de la Secretaría. Si le va bien, gana Honduras. Ganan nuestras niñas y niños. Que la escuela no sea el campo de batalla de la política de los adultos”, reforzó.

Finalmente, externó que “en lo personal, lo más valioso de este camino fue encontrar a mi compañera de vida, Erika Urtecho, orgullo miskito, amor y fortaleza. Te amo, esposa painkira”. JS