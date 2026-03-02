Apoyamos a los países que defienden su seguridad: Nasry Asfura

Tegucigalpa – En un mensaje en su cuenta de X, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, señaló este lunes “apoyamos a los países que defienden su seguridad”.

Sin especificar a qué países apoya, reflexionó que las naciones tienen el derecho a vivir en paz.

Cuando existen amenazas latentes, el peligro es inminente y la autodefensa de los países es inevitable, razonó el presidente hondureño.

“Apoyamos a los países que defienden su seguridad. Todas las naciones tienen derecho a proteger a sus pueblos y vivir en paz. Mi solidaridad con quienes defienden la paz regional”, acentuó.

Cabe señalar que el grupo chiíta Hizbulá lanzó varios proyectiles contra instalaciones militares en el norte de Israel. Israel respondió lanzando una intensa oleada de bombardeos contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye.

El Ejército israelí ha llamado a filas a cerca de 100 mil reservistas, que se suman a soldados regulares, a fin de defender las fronteras con Siria y el Líbano, pero también su control sobre los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.

Lo anterior constituye el tercer día de guerra entre Estados Unidos-Israel contra Irán.

La Cancillería de Honduras condenó este domingo los ataques realizados por Irán hacia Israel y países vecinos de la región del Medio Oriente como Kuwait, Bahréin, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí.

Irán ha atacado con misiles y aeronaves no tripuladas en el Golfo Pérsico para responder a los bombardeos de Israel y EEUU. (RO)