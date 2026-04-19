Aportará pruebas sobre “paracaidistas” en Educación de Cortés que involucra a familiares de diputados de Libre, anuncia director

Tegucigalpa – El director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez, reiteró la existencia de una estructura irregular de nombramientos dentro de esa dependencia, en la que están involucrados familiares de varios diputados del Partido Libre, quienes habrían cobrado salarios sin presentarse a laborar.

– De 577 nombramientos, al menos 152 personas nunca se presentaron a laborar, dijo.

Según Rodríguez, entre los casos señalados figura parientes de la diputada Scherly Arriaga, quien mantenía a su madre contratada en la gerencia administrativa de la Dirección Departamental de Educación de Cortés sin que ella se presentara a trabajar.

Afirmó que la situación forma parte de un patrón más amplio que también incluye a otros parientes vinculados a la actual legisladora de Libre.

El funcionario también mencionó a otros congresistas, como los diputados Edgardo Casaña y Ramón Barríos, quienes —aseguró— habrían incurrido en prácticas similares.

Además, especificó que en caso del diputado Edgardo Casaña, aclarando que uno de los casos corresponde a uno de sus hermanos, así como a otras figuras como Rita Zúñiga y Emilio Guifarro, vinculados a nombramientos en el área docente.

Rodríguez sostuvo que las pruebas recopiladas son “irrefutables y contundentes”, incluyendo contratos laborales, comprobantes de pago y demás documentación que respalda los señalamientos. Indicó que toda esta evidencia será remitida al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

El titular departamental aseguró que estas acciones responden a lineamientos directos del presidente de la República y de la ministra de Educación, quienes han instruido actuar con transparencia y erradicar prácticas corruptas dentro del sistema educativo.

Como parte de las investigaciones, detalló que se revisaron 577 nombramientos, de los cuales 152 corresponden a personas que nunca se presentaron a trabajar ni justificaron su ausencia, pese a haber estado recibiendo salarios durante ese período.

Asimismo, Rodríguez respondió a cuestionamientos del diputado Ramón Barrios, quien le habría dado un plazo de 48 horas para presentar pruebas. Aseguró que no necesitará ese tiempo y que en menos de 24 horas hará pública la documentación que respalda sus declaraciones.

Finalmente, reiteró que su gestión está enfocada en sanear la institución y garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera correcta, advirtiendo que no se tolerarán más abusos ni irregularidades en la administración educativa del departamento. JS