Aportantes de Koriun Choloma exigen que gobierno les cumpla

Tegucigalpa – Un grupo de aportantes de Koriun nuevamente salieron a protestar en la ciudad de Choloma, Cortés, en reclamo a que el gobierno le devuelva sus inversiones, tal como lo prometió cuando estalló el escándalo.

La jornada de protesta se realizó en el bulevar del Norte, en el tramo que viene de Puerto Cortés hacia San Pedro Sula, con rumbo al parque central de Choloma.

“A la presidenta Xiomara Castro y al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, exigimos hoy una vez más que cumplan con su palabra. Nombró una comisión interinstitucional y no le ha dado el seguimiento correcto, nosotros una vez más, salimos una vez más a protestar y a exigir a las autoridades que así como han estado repartiendo dinero en bonos, así le puedan cumplir a la comunidad Koriun con lo que le han prometido que es la devolución del dinero”, dijo uno de los participantes en la protesta.

Koriun, ofrecía rendimientos del 5% semanal (20% mensual), operaba sin licencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y captaba dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, una práctica insostenible conocida como esquema Ponzi.

Tanto la presidente Castro como el presidente del Congreso Nacional se comprometieron con los afectados a darles solución a los afectados de la empresa que funcionaba en al menos siete departamentos, con unos 35 mil aportantes.

“7 mil millones de lempiras hay allí involucrados por lo que hoy una vez más salimos a la calle y esto apenas se está calentando, mañana podemos salir a la calle y tener más fuerza”, advirtió otro manifestante este viernes.

Cabe señalar que el 23 de abril de 2025, el MP, junto a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), aseguraron las oficinas de Koriun en Choloma y otras ciudades, confiscando bienes, vehículos y cuentas bancarias. Se hallaron 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones en cuentas bancarias. VC