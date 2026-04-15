Aplazan vista para sentencia del exgeneral chavista ‘El Pollo’ Carvajal que tiene vínculos con políticos de Honduras

Nueva York – La vista para sentencia del antiguo jefe de inteligencia chavista, el exgeneral Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, prevista para el jueves en un tribunal federal de Nueva York, fue aplazada de nuevo, según informó un portavoz de la Fiscalía de Estados Unidos.

La sentencia de ‘El Pollo’ Carvajal ya había sido aplazada en otras ocasiones mientras el acusado negociaba con la Fiscalía, pero el último retraso se debió a una tormenta invernal que paralizó la ciudad en la fecha entonces programada, el 23 de febrero.

El portavoz de la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York no divulgó una nueva fecha de sentencia ni los motivos de este nuevo aplazamiento, que no consta todavía en el archivo judicial digital del caso.

Carvajal, de 65 años, se declaró culpable el pasado junio de conspiración para narcoterrorismo en beneficio de la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), importación de cocaína y delitos de posesión y conspiración con armas de fuego.

El venezolano se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua por estos delitos.

En 2020, EE.UU. imputó a Carvajal, al ahora depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro; al primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello -considerado el número dos del chavismo- y a otros líderes venezolanos, y les acusó de conspiración narcoterrorista.

Desde el pasado enero, Maduro está detenido en una prisión federal de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, acusados por EE.UU. de cargos relacionados con el narcoterrorismo y la posesión de armas.

Carvajal fue jefe de la inteligencia militar de Venezuela de 2004 a 2011. En 2012 pasó a desempeñar el cargo de director de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiación al Terrorismo de Venezuela y tiempo después fue diputado oficialista. JS