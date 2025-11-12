spot_imgspot_img
Apicultores reportan rebaja en la producción de miel en Comayagua

Por: Proceso Digital
Un estudio global con muestras de miel de todo el mundo señala que el 75 % de las mismas contiene trazas de una familia de insecticidas llamada neonicotinoides. Imagen de Simon Rowell Photography.

Tegucigalpa – Como efecto del descenso de las temperaturas y los daños causados por las lluvias en las carreteras que impiden el transporte en las zonas, la producción de miel reporta una rebaja, de acuerdo al reporte de los apicultores del departamento de Comayagua.

Tomás Medina, de la Cooperativa de Apicultores de Honduras (Coapihl) , dijo que la expectativa es que a finales de diciembre haya una buena producción de miel de campanilla.

“Ahorita todo este año ha habido una escasez de miel, mucha floración se ha adelantado y mucho apicultor no ha podido cosechar como en años anteriores”, dijo.

En Honduras, los sectores donde se reportan las mayores producciones de miel son la zona sur, incluyendo Valle y Choluteca. VC

