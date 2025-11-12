Apicultores reportan rebaja en la producción de miel en Comayagua

Tegucigalpa – Como efecto del descenso de las temperaturas y los daños causados por las lluvias en las carreteras que impiden el transporte en las zonas, la producción de miel reporta una rebaja, de acuerdo al reporte de los apicultores del departamento de Comayagua.

Tomás Medina, de la Cooperativa de Apicultores de Honduras (Coapihl) , dijo que la expectativa es que a finales de diciembre haya una buena producción de miel de campanilla.

“Ahorita todo este año ha habido una escasez de miel, mucha floración se ha adelantado y mucho apicultor no ha podido cosechar como en años anteriores”, dijo.

En Honduras, los sectores donde se reportan las mayores producciones de miel son la zona sur, incluyendo Valle y Choluteca. VC