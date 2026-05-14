Apicultores amplían red de productores ante baja en producción de miel por cambio climático

Tegucigalpa– La Cooperativa de Apicultores de Honduras (Coapihl) comenzó a ampliar su red de proveedores en distintas zonas del país debido a la caída en la producción de miel provocada por los efectos del cambio climático.

Esta decisión la tomaron tras una asamblea reciente, como respuesta a las altas temperaturas y las alteraciones en los ciclos de floración.

El representante de la cooperativa, Tomás Medina, explicó que la organización ha buscado integrar nuevos apicultores y fortalecer la asistencia técnica para sostener el abastecimiento del mercado nacional.

“Seguimos sin cubrir la demanda del país, seguimos importando miel de otros países para poder cubrir la demanda”, manifestó.

Por último, comentó que uno de los principales problemas del sector es la falta de inversión en genética para contar con abejas más resistentes a las condiciones climáticas extremas. AD