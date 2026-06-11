Apartan del cargo a congresista oficialista que ordenó suspender al presidente de Colombia

Bogotá– La Procuraduría General apartó provisionalmente de su cargo este jueves a la representante oficialista a la Cámara Gloria Arizabaleta por ordenar un día antes la suspensión del presidente colombiano, Gustavo Petro, sin tener las facultades para hacerlo y por posiblemente haber incurrido en el delito de prevaricato por acción.

El Ministerio Público señaló que Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, pudo incurrir en el «delito de prevaricato por acción» al ordenar una medida cautelar para suspender a Petro «sin tener competencia para ello».

Por esa razón la Procuraduría la suspendió provisionalmente hasta el próximo 20 de julio, día en el que culmina el periodo para el que fue electa como representante a la Cámara por el Pacto Histórico, el partido del que también hace parte el presidente Petro.

La decisión de suspender al mandatario, una medida cautelar sin piso jurídico, fue tomada por Arizabaleta porque supuestamente Petro participó en la actual campaña política para apoyar al candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda, a pesar de que legalmente no puede hacerlo.

«No he hecho intervención en política y lo he aclarado», aseveró Petro a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, donde el miércoles presidió un debate sobre la búsqueda de soluciones para la paz en Oriente Medio.

En el auto de Arizabaleta, que no fue debatido por ese organismo, la congresista argumentó que la inédita suspensión provisional del mandatario puede ordenarse «siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación».

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones presidenciales y el 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.

Casi a diario, el presidente comenta lo que sucede en la campaña y responde a mensajes de sus adversarios políticos, como el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, contrincante de Cepeda en la segunda vuelta de las elecciones el próximo 21 de junio, con quien suele enfrentarse en la red social X.

Sin embargo, según la Constitución, la Comisión de Investigación y Acusación, en caso de que su indagación encuentre mérito para sancionar al presidente, debe acusarlo ante el Senado, que es el que tiene la facultad de suspenderlo, por lo cual la medida del miércoles carece de validez. EFE