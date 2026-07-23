¡Apareció! Exministro Cardona dice no hay acusaciones en su contra, “estamos de vuelta porque terminó la persecución”

Tegucigalpa – El diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Ricardo Cardona dijo este jueves que nunca ha existido una acusación en su contra, mucho menos alerta internacional u orden de captura por sus actuaciones como exministro de la Presidencia en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.

– “Ya me vine del todo a Honduras porque ya no hay persecución política, hay otra presidencia con otro partido que es mi partido, entonces decidimos regresar”, declaró.

– Cientos de exfuncionarios, incluidos de Libre, se marcharon a Nicaragua, señaló.

“Nunca fue requerido, no hay requerimientos en mi contra y aquí estamos de regreso”, dijo.

Contó que estuvo cuatro años en Nicaragua –durante el gobierno de Libre– pero hace unos meses ingresó al país para trabajar por Honduras.

Cardona dijo que se refugió en Nicaragua porque en el gobierno de Xiomara Castro existió persecución contra los exfuncionarios del expresidente Hernández. “Tuvimos que irnos por prevención, fue una recomendación que nos dieron nuestros abogados”, citó en entrevista con el medio televisivo HCH.

Reconoció que tiene la nacionalidad hondureña y nicaragüense, al tiempo que apuntó hay muchos exfuncionarios que decidieron huir del país, pero que ya están de vuelta.

Confesó que nunca trabajó con el gobierno de Nicaragua y lo que hizo en el último cuatrienio fue emprender acciones particulares como consultor e incluso vendió hasta carros usados para subsistir.

Aplaudió el regreso del expresidente Hernández el próximo domingo a Honduras, y confirmó que irá a recogerlo a la terminal aérea de Palmerola (Comayagua) junto a muchos compatriotas que siempre creyeron en su inocencia. JS