Aparecen pancartas en contra de caminata de oración de las iglesias, en puentes de Tegucigalpa

Tegucigalpa – A pocos días de la “Caminata por la Paz y la Democracia”, convocada por las iglesias católica y evangélica, en varios puntos de la capital amanecieron este martes pancartas en rechazo a la movilización, intensificando la confrontación entre líderes religiosos y sectores afines al gobierno.

Una de las pancartas fue colocada en el puente peatonal frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y otra sobre el bulevar Centroamérica —vía rebautizada como “Resistencia Popular”—. En ellas se observa la imagen del arzobispo de Tegucigalpa, Vicente Nácher Tatay, y del pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica, acompañadas del mensaje: “Rechazamos el uso de nuestra fe con fines políticos proselitistas”.

La aparición de estos carteles se suma a una serie de campañas de desprestigio que recuerdan a las emprendidas recientemente contra periodistas y otros sectores críticos.

La caminata, programada para este sábado 16 de agosto, contará con la participación de delegaciones de más de 40 municipios ya confirmados de los 18 departamentos del país y las principales ciudades busca —según han reiterado los organizadores— orar por la paz, la democracia y la unidad nacional, sin ningún fin político, incluso por ello se ha solicitado de forma respetuosa a los políticos no asistir, para evitar malas interpretaciones.

Pese a las pancartas y muchas amenazas directas que han recibido líderes de la iglesia, obispos, pastores y feligreses han reiterado que no detendrán la actividad. Estamos listos para orar por Honduras, y lo haremos con alegría”, han afirmado líderes de ambas, quienes insisten en que la caminata no tiene un fin político, sino espiritual.LB