Aparece periodista Alexis Urbina sano y salvo en el departamento de Colón

Tegucigalpa – El periodista Alexis Urbina apareció sano y salvo en el departamento de Colón, el comunicador extravió su celular y no logró contactarse con ningún familiar.

La periodista Amada Ponce, directora ejecutiva de C-Libre dijo a Proceso Digital que el comunicador Urbina se encuentra bien y que solo había extraviado su celular y no se había ningún contacto de memoria.

“Tenemos información que Urbina se encuentra bien ya con sus familiares, lo que pasó fue que tras cubrir el evento en Juan Francisco Bulnes se desplazó hacia Tocoa en el departamento de Colón y en el camino perdió su celular y hasta hoy retorno donde su familia”, explicó Ponce.

Los familiares y amigos del periodista Alexis Urbina denunciaron la desaparición del comunicador en Gracias a Dios, desde el lunes 26 de enero del presente año se desconoce su paradero.

Según informaron sus familiares, Urbina asistió el pasado domingo a la toma de posesión de alcaldes en Juan Francisco Bulnes, en la ceremonia de la alcaldesa abogada Elba Romero. IR