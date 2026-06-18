Apagones y deudas estatales golpean a las microempresas en Honduras

Tegucigalpa – El representante del sector de la micro y pequeña empresa, Victorino Carranza manifestó su preocupación ante el impacto que los constantes cortes de energía eléctrica están generando en la actividad productiva del país, señalando que la inestabilidad del servicio ha provocado el cierre de miles de negocios que previamente habían sido recuperados.

– “Nos preocupa, nos desespera y nos quita el sueño el cierre de empresas”, dijo.

Según expuso, unas 15 mil microempresas habían logrado reactivarse tras dificultades financieras; sin embargo, desde febrero a la fecha alrededor de 3 mil han vuelto a cerrar operaciones. Los afectados atribuyen esta recaída principalmente a los apagones imprevistos y a un sistema de interrupciones intermitentes que, además de detener la producción, estaría dañando equipos eléctricos y generando pérdidas económicas significativas.

El sector también denunció que los cortes ya no son programados, lo que genera desorden en la planificación laboral y afecta la credibilidad ante los clientes. “No somos competitivos”, advirtió y explicó que la falta de energía impide cumplir con tiempos de entrega y compromisos comerciales, especialmente en regiones donde se concentra más del 60 % de las microempresas y donde los apagones son más frecuentes.

Reformas energéticas

En ese contexto –dijo– que los empresarios respaldaron las reformas al sector eléctrico que se discuten en el Congreso Nacional, aunque insistieron en que debe garantizarse que no habrá privatización del servicio. Señalaron que recientes declaraciones de autoridades legislativas han generado cierta tranquilidad en el gremio, al descartar esa posibilidad.

Asimismo, hizo un llamado al gobierno central para que honre una deuda estimada en 19 mil millones de lempiras con la empresa estatal de energía, y a las corporaciones municipales y usuarios residenciales morosos a cumplir con sus pagos. A su juicio, la recuperación de estos recursos permitiría sanear en gran medida las finanzas del sistema eléctrico nacional.

Alertó que la crisis energética ya está impactando el empleo, con la pérdida de al menos 10 mil puestos de trabajo, lo que podría derivar en consecuencias sociales más amplias. “Esto nos quita el sueño”, afirmó, al tiempo que urgieron a las autoridades a priorizar soluciones estructurales y aprobar las reformas sin dilaciones. JS