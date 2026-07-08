“Apagones” suman 21,200 horas al año en promedio, alerta el Cohep

Tegucigalpa – Alejandro Kaffati, oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), alertó hoy que la energía no suministrada o “apagones” suman 21 mil 200 horas al año en promedio.

“Esto viene a impactar negativamente en el desarrollo y el crecimiento del país”, acotó el oficial de política económica del Cohep.

Se ha identificado que son cerca 100 millones de lempiras mensuales los que se pierden a causa de estos apagones, refirió.

Adicionalmente se puede hablar de equipo en mal estado, pérdida de insumos e inversiones en generadores.

Si hablamos de un dato global se trata de más de mil 200 millones de lempiras anuales identificados en pérdidas a causa de los apagones.

Lo anterior no solo impacta en las finanzas de la empresa privada sino en el correcto desarrollo económico del país.

Actualmente el Poder Ejecutivo impulsa reformas al subsector eléctrico para fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reducir las cuantiosas pérdidas.

La propuesta legislativa, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

Entre los cambios más importantes figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y técnico, así como la modernización de la estructura organizativa de la ENEE.

El proyecto establece que el Estado continuará siendo propietario de las empresas que surjan de la reorganización institucional y mantiene los subsidios sociales para los sectores más vulnerables, aunque bajo mecanismos de financiamiento más transparentes.

Sin embargo, todavía no se logran los 65 votos que se requieren para aprobar este paquete de reformas en el Congreso Nacional. (RO)