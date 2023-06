Apagones son un golpe duro para la economía hondureña: CCIT

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín dijo este miércoles que los racionamientos oficializados el lunes por el gobierno y causados por la falta de planificación y toma de decisiones que fueron advertidas, representan un golpe duro para la economía nacional.

“Un inversionista extranjero no vendrá si va tener problemas energéticos, mientras que los emprendimientos nuevos lo van a tener que pensar”, dijo al agregar que los racionamientos “encarecen y atrasan la producción y realmente es un golpe durísimo para la economía”.

El líder de los empresarios capitalinos refirió que un país que no tiene la infraestructura necesaria, no es atractivo para nadie y reiteró que la energía más cara es la que no se tiene.

El golpe por los racionamientos no sólo afecta a las empresas, también a las familias que ven afectado su presupuesto al tener que comprar alimentos preparados ante los constantes apagones.

Fortín recordó que para rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se requiere un plan a corto, mediano y largo plazo, donde se sienten empresarios, técnicos, los trabajadores de la estatal «y que de verdad pongamos a Honduras sobre la mesa y tratemos de rescatar la ENEE», señaló.

Dijo además que el tema de la estatal no es nuevo, «se agudizó en el gobierno de (Carlos Roberto) Reina, continuó en los siguientes gobiernos y de hecho, tenemos en la ministra de Finanzas, Rixi Moncada una persona que sabe mucho de la ENEE, quien fue gerente y creo que el gobierno sabe lo que hay qué hacer», afirmó tal pedir un alto a la polarización que genera exacerbación y la amenaza que solo genera inseguridad jurídica. VC