Apagones pasan factura a empresas y se ensañan con las más pequeñas

Tegucigalpa – Los constantes y prolongados apagones pasan una factura devastadora al sector productivo, ensañándose con especial crudeza en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en Honduras.

– Apagones de costa a costa en Honduras a tenor de reformas energéticas en pausa.

Los cortes son diarios. De costa a costa. De occidente a oriente y no hay zona que se escape de los tenebrosos apagones. En regiones como el Valle de Sula y la zona norte, las microempresas resienten la crisis al reportar pérdidas millonarias diarias e incluso el cierre de miles de negocios locales, ya que a diferencia de las grandes empresas, carecen del capital para invertir en plantas de energía alternativas.

Para el pequeño emprendedor, la interrupción del servicio eléctrico se traduce en un daño directo a su cadena operativa, afectando la refrigeración de insumos, paralizando la maquinaria y causando mermas incalculables.

Esta parálisis limita la productividad, reduce los ingresos y pone en grave riesgo su principal fuente de empleo, lo que sumerge a cientos de pequeños comerciantes en un escenario de incertidumbre y agonía financiera ante la falta de soluciones inmediatas.

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Cortes de energía en horas de mayor productividad

De su lado, Francisco Villatoro, empresario de La Ceiba, reprochó que los apagones se programan en las horas más productivas.

Ejemplificó que este día existe un corte de suministro energético programado entre las ocho de la mañana y cinco de la tarde.

Dijo que la zona atlántica vive en gran parte del turismo, por lo que este sector resiente los constantes apagones.

Este es un eterno problema que nunca termina y las posibles reformas están enfrascadas en el Congreso Nacional, lamentó.

Apagones de costa a costa en Honduras a tenor de reformas energéticas en pausa.

Hasta 14 apagones diarios en Ocotepeque

El alcalde de Ocotepeque, Gerardo Mejía, denunció hoy que en este municipio se han registrado hasta 14 apagones a diario en las últimas semanas.

“Me quedo corto al decir que hay ocasiones que la energía se va de 14 a 15 veces en un día”, expresó.

Lo anterior genera pérdidas millonarias para el municipio, dijo el edil.

También es preocupante que se ha registrado hasta 24 horas sin energía eléctrica en la cabecera municipal, agregó.

“Pedimos a las autoridades, al presidente Nasry Asfura y a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que nos den una pronta solución a este problema porque las pérdidas aquí son millonarias”, zanjó el edil.

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Apagones hasta de 24 horas en Danlí

Otras de las zonas comerciales afectadas por largos y constantes cortes de energía es Danlí, la cabecera departamental de El Paraíso.

El alcalde de la ciudad de Danlí, Abraham Kafati, denunció que los apagones en ese sector del país llegan a durar 24 horas y se programan varios a la semana.

El edil Abraham Kafatti.

Lo anterior orilla a millonarias pérdidas al sector empresarial, lamentó.

El edil se quejó de los prolongados cortes de energía que llegan a superar las 24 horas.

Los apagones obligan a los negocios a gastar en combustible para plantas eléctricas. Además se han reducido las ventas en el comercio, reprochó.

El sur encantado y a oscuras

Entre los problemas que afectan especialmente a los departamentos de Choluteca y Valle están los constantes apagones, fallas de transmisión, mantenimiento y otros aspectos técnicos para mejorar el suministro.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña, acordaron recientemente, junto a otras autoridades legislativas, del Ejecutivo y municipales, solucionar en un corto plazo, de 15 días, los problemas del servicio de energía eléctrica en la zona sur del país.

El secretario del CN, Carlos Ledezma, explicó que “se trata de una situación urgente; dentro de 15 días se harán cambios que van a beneficiar a los departamentos de Choluteca y Valle, y vamos a poder mejorar en este caso el tema del fluido eléctrico”.

Para Ledezma, esta medida se trata de un paliativo para solucionar de manera inmediata el problema de la energía en el sur del país, pero se trabajará en resolverlo con medidas de largo plazo.

“En la zona sur se producen todas las energías que actualmente tiene el servicio nacional: hay energía eólica, energía solar, biomasa, energía de bunker y energía hidráulica; sin embargo, el problema descansa en la transmisión”, citó el congresista.

Mientras, el gerente de la ENEE, Guillermo Peña, expresó “este tema de la energía en el sur, el sector suma 570 fallas en las líneas de transmisión y distribución”.

“Esto es importante señalar porque no es un tema de generación, es un tema de la red. Es un problema que hemos heredado por años”, apuntó.

Las reformas energéticas

Actualmente el Poder Ejecutivo impulsa reformas al subsector eléctrico para fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reducir las cuantiosas pérdidas.

La propuesta legislativa, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

Entre los cambios más importantes figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y técnico, así como la modernización de la estructura organizativa de la ENEE.

El proyecto establece que el Estado continuará siendo propietario de las empresas que surjan de la reorganización institucional y mantiene los subsidios sociales para los sectores más vulnerables, aunque bajo mecanismos de financiamiento más transparentes.

Sin embargo, todavía no se logran los 65 votos que se requieren para aprobar este paquete de reformas en el Congreso Nacional. El pleno se encuentra de vacaciones y se prevé retornen el 21 de julio con las reformas energéticas como principal tema de la agenda.

Necesidad de escisión de la ENEE

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, calificó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como el “hoyo negro” de las finanzas del Estado.

“Nosotros le llamamos el hoyo negro, más de 16 mil millones de lempiras anuales, tenemos que ver como maneja el tema y fortalecer la ENEE para que haya generación de energía”, dijo.

Reafirmó que la escisión de la estatal eléctrica es la única forma de recuperar la ENEE, garantizar el servicio a la población y evitar los apagones. PD