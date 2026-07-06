Apagones en Danlí duran hasta 24 horas, denuncia alcalde Kafati

Tegucigalpa – El alcalde de la ciudad de Danlí, Abraham Kafati, denunció hoy que los apagones en ese sector del país llegan a durar 24 horas y se programan varios a la semana.

Lo anterior orilla a millonarias pérdidas al sector empresarial, lamentó.

El edil se quejó de los prolongados cortes de energía que llegan a superar las 24 horas.

Los apagones obligan a los negocios a gastar en combustible para plantas eléctricas.

Además se han reducido las ventas en el comercio, reprochó.

Actualmente el Poder Ejecutivo impulsa reformas al sector energético para fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reducir las pérdidas.

La propuesta legislativa, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

Entre los cambios más importantes figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y técnico, así como la modernización de la estructura organizativa de la ENEE.

El proyecto establece que el Estado continuará siendo propietario de las empresas que surjan de la reorganización institucional y mantiene los subsidios sociales para los sectores más vulnerables, aunque bajo mecanismos de financiamiento más transparentes.

Sin embargo, todavía no se logran los 65 votos que se requieren para aprobar este paquete de reformas en el Congreso Nacional. (RO)