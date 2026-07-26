Apagones elevan costos y frenan productividad, advierte economista Amparo Canales

Tegucigalpa – La ineficiencia en el servicio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ya está pasando factura a la economía hondureña. Los apagones recurrentes están reduciendo la productividad empresarial, elevando costos operativos y trasladando presiones inflacionarias al consumidor final, advirtió este fin de semana la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Amparo Canales.

Según la economista, la electricidad se ha convertido en un insumo crítico para sectores como el comercio, la gastronomía y los servicios turísticos, por lo que las interrupciones del suministro afectan directamente el dinamismo económico, especialmente en regiones como el norte del país, Olancho y la zona sur.

Canales señaló que las empresas, en particular las pequeñas y medianas, enfrentan pérdidas de productos perecederos y se ven obligadas a invertir en alternativas como plantas generadoras, estufas de gas LPG o equipos de refrigeración adicionales. Estas medidas, lejos de ser soluciones estructurales, incrementan significativamente los costos de operación.

Expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales

Compra de hielo para preservar carnes

“Hay negocios que incluso compran hielo para conservar mariscos y carne durante los cortes de energía. Todo esto implica mayores gastos que, inevitablemente, terminan reflejándose en el precio final de los bienes y servicios”, explicó.

La también analista económica subrayó que, pese a las constantes interrupciones, los usuarios continúan pagando por el servicio eléctrico sin ver una reducción en su facturación, lo que agrava el impacto financiero en hogares y empresas.

En este contexto, enfatizó que los comercios más pequeños son los más vulnerables, ya que no cuentan con la capacidad de inversión para adquirir generadores eléctricos, a diferencia de empresas de mayor tamaño que, aunque también afectadas, tienen mayor margen de maniobra.

Asimismo, ejemplificó que actividades que dependen de la conectividad, como agencias de viajes, enfrentan serias limitaciones operativas debido a la falta de energía continua.

Amparo Canales urgió a las autoridades a abordar de manera integral la problemática energética, destacando la necesidad de avanzar en la reforma al subsector eléctrico. Advirtió que, de no corregirse esta situación, podría comprometer la producción nacional y reducir las proyecciones de crecimiento económico para el presente año. JS