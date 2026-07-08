“Apagones” dejan el cierre de 3,000 empresas y la pérdida de 30 mil empleos: Gremipe

Tegucigalpa – Victorino Carranza, presidente del Sector de la Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), denunció hoy que los constantes apagones o cortes de suministro eléctricos ya dejan el cierre de 3 mil empresas y 30 mil empleos.

El dirigente empresarial dijo que ya no se puede hablar de racionamientos de energía, “son cortes de energía constantes”.

La gran deuda que se tiene en Honduras es generar más trabajo, pero esos cortes de energía y ese incremento a la tarifa, no permiten crear empleos, al contrario provocan cierres de empresa y pérdidas de empleo.

“Sí esto continua así al mes de diciembre estaremos cerrando unas 30 mil empresas, es decir el cierre de unas cinco mil empresas cada mes, hablamos de algo que se escucha exorbitante y exagerado pero es la realidad”, alertó el dirigente empresarial.

Con base en lo anterior, pidió a las autoridades sentarse con el sector microempresarial y conocer sus necesidades como el acceso al financiamiento.

“No estamos exagerando, es una realidad”, zanjó al tiempo que reiteró la necesidad de diálogo entre el Gobierno y el sector microempresarial del país.

Si no se hace nada se van a perder 50 mil empleos mensuales desde este mes hasta el cierre del año, advirtió. (RO)