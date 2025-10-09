Apagón de una hora afecta atenciones en el Hospital Escuela

Tegucigalpa – Las atenciones en el principal centro asistencial del país, el Hospital Escuela, han sido afectadas este jueves a causa de una falla en el servicio de energía eléctrica que afecta en un 50 % la institución.

En áreas como Farmacia, las filas de espera se incrementaron a causa del apagón que se extendió por al menos una hora. También se presentaron retrasos en la zona de rayos X.

El portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio detalló que la falla eléctrica se debe a “un puente roto sobre un cruce en la Calle de la Salud”, según el reporte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Uno de los postes del tendido eléctrico en las afueras del Hospital Escuela habría sido dañado por un ave.

Osorio dijo que el apagón afectó en tal sentido no solo al centro asistencial, sino que también a las zonas aledañas al sector.

En el Hospital Escuela cuentan con plantas de energía de respaldo que entran en funcionamiento una vez que se corta el fluido de la ENEE, abasteciendo las áreas críticas, como ser la Emergencia, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la sala de recién nacidos y la morgue.

“Donde normalmente el fluido falta por que existen este tipo de cortes que no estaban planificados, es en las salas de hospitalización”, dijo el portavoz oficial al agregar que no se puso en riesgo la vida de los pacientes ya que en las zonas críticas, el equipo de respaldo como monitoreo de signos vitales tienen baterías de respaldo que pueden funcionar hasta seis horas. VC