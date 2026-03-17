Anuncian revisión de tipos penales, agravantes y participación de terceros para hacer frente a la extorsión

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se reunió este martes con autoridades de la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, la junta directiva del Legislativo y la Comisión de Seguridad, con quienes abordaron reformas orientadas a fortalecer la lucha contra la delincuencia en el país.

– Se analiza declarar terroristas a grupos criminales que afectan a la población.

El presidente del Legislativo explicó que el encuentro permitió avanzar en propuestas que serán enviadas al Congreso Nacional por la Secretaría de Seguridad, enfocadas en distintos tipos penales.

“Hemos sostenido una reunión positiva porque hemos estado hablando con el ministro (de Seguridad, Gerzon Velásquez) muchas de las reformas que estarían enviando al Congreso Nacional para atacar este flagelo de la delincuencia”, expresó.

Asimismo, Zambrano señaló que las iniciativas contemplan reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, las cuales requerirán opinión de la Corte Suprema de Justicia.

“Se estaría pidiéndole opinión a la Corte Suprema de Justicia porque se va a necesitar lo que es reforma al Código Penal, Código Procesal Penal”, indicó.

De frente contra la extorsión

El titular del Legislativo detalló que uno de los principales ejes de las reformas es el combate a la extorsión.

“Primero, atacar de manera frontal el tema contra la extorsión; es compromiso de este Congreso darle todas las herramientas a la Secretaría de Seguridad”, afirmó.

Agregó que se revisarán aspectos como el tipo penal, las agravantes y la participación de terceros en estos delitos.

“El tipo penal de extorsión se va a revisar: cuando utilizan menores de edad, personas de la tercera edad u otras estructuras que colaboran con estos grupos criminales”, señaló.

Protección a víctimas y nuevas medidas

El titular del Legislativo también indicó que las reformas contemplan cambios en los procesos judiciales para proteger a víctimas y testigos.

En este sentido, se busca legislar sobre “temas de declaraciones de los ofendidos y testigos para que no estén expuestos; eso lo tenemos que corregir”, manifestó.

Además, Zambrano precisó que se analiza la posibilidad de declarar terroristas a ciertos grupos criminales.

“Se puede otorgar la atribución para declarar terroristas a diferentes grupos criminales que grave daño le están causando a la población”, agregó.

Por su parte, el ministro de Seguridad destacó la coordinación entre instituciones y el respaldo político recibido de parte del Congreso Nacional.

“Agradecer al señor presidente del Congreso Nacional, a la honorable Comisión de Seguridad y a los miembros de las diferentes bancadas que nos han brindado su respaldo político para poder hacer de esta causa una causa común”, expresó.

Velásquez indicó que esta reunión marca el inicio de un proceso conjunto para fortalecer las herramientas legales contra el crimen.

“Es una primera reunión, en la cual hemos expuesto los puntos de vista desde la Secretaría de Seguridad y desde la Policía Nacional para promover algunas mejoras en todas las herramientas que nos van a permitir poder hacer una mejor persecución” del delito, afirmó.

Velásquez subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia general en materia de seguridad.

“Estamos trabajando en procura de brindar las condiciones que la sociedad necesita para poder tener una convivencia pacífica”, concluyó. JS