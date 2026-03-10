Anuncian medidas para ordenamiento y liberación de vías en la salida al sur de Tegucigalpa

Tegucigalpa – La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en coordinación con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), y la Gerencia de Movilidad Urbana, desarrollan un plan estratégico orientado a reducir el congestionamiento vehicular en la carretera que conduce hacia el sur de Tegucigalpa.

– A partir del miércoles 11 de marzo se establecerán horarios escalonados para el paso de vehículos de carga pesada en horario de 6:00 a 8:00 de la mañana y de 5:00 a 7:00 de la noche.

Como parte de este proceso, autoridades de ambas instituciones sostuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de analizar la situación actual del tránsito en este sector y establecer acciones concretas que permitan mejorar la circulación vehicular y fortalecer la seguridad vial para conductores y peatones.

La reunión fue presidida por el subdirector de la DNVT, comisionado de Policía Wilmer Varela Cilieser, también participaron el jefe de Patrulla de Carreteras, Sub Comisionado de Policía Jorge Daniel Molina Gálvez; el jefe de Operaciones de la DNVT, Sub Comisionado de Policía Enox Avelino Fúnez Medina; el jefe del Escuadrón Metropolitano No. 1, Sub Comisario de Policía Erik Eduardo Acosta Pineda; y el jefe de la Sección de Investigación e Ingeniería de Accidentes de Tránsito (DNVT), Sub Comisario de Policía Darwin Hernández.

Por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), estuvieron presentes el Comisionado Castellanos y el Sub Comisionado José Esperanza, entre otras autoridades municipales vinculadas a la gestión de movilidad urbana.

Dentro de las medidas contempladas en el plan de ordenamiento y liberación de vías, se analiza la implementación de un carril exclusivo para motocicletas, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito y reducir los riesgos de accidentes en esta importante vía de acceso a la capital.

Asimismo, se contempla la liberación de aceras que actualmente se encuentran ocupadas por vendedores ambulantes, con el propósito de garantizar espacios seguros para la circulación de peatones.

De igual forma, como parte de las estrategias planteadas, se evalúa la aplicación de horarios escalonados para el paso de vehículos de carga pesada, estableciendo franjas de circulación de 6:00 a 8:00 de la mañana y de 5:00 a 7:00 de la noche, con el fin de disminuir el congestionamiento vehicular durante las horas de mayor tráfico. JS