Anuncian inversiones por $ 600 millones que generarían 10 mil empleos en Honduras

Tegucigalpa- El directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Menotti Maradiaga, anunció que empresas ya establecidas en Honduras proyectan inversiones cercanas a los 600 millones de dólares, en los próximos meses una iniciativa que permitirá la generación de alrededor de 10 mil empleos y fortalecerá el crecimiento económico del país.

Maradiaga calificó la cifra como “un monto realmente espectacular” y destacó que se trata principalmente de reinversiones de compañías hondureñas que ya operan en el territorio nacional, lo que refleja confianza en el clima de negocios y en las perspectivas económicas del país.

El representante empresarial explicó que estos proyectos han sido posibles gracias a la agilización de permisos que permanecían retenidos desde hace meses e incluso años en distintas dependencias gubernamentales, situación que impedía la ejecución de nuevas inversiones.

“Nosotros, como micro, pequeña y mediana empresa, nos alegramos de que las grandes compañías realicen este tipo de inversiones porque representan una derrama económica para todos los sectores productivos”, expresó.

Las inversiones estarán dirigidas a diversas áreas, entre ellas el sector avícola, la construcción de vivienda social y el comercio entre otros, impulsando la actividad económica y la creación de nuevas oportunidades laborales.

Asimismo, señaló que Honduras debe continuar fortaleciendo su competitividad mediante la simplificación de trámites administrativos y la mejora de las condiciones para la inversión. En ese sentido, reconoció los esfuerzos que realizan algunas secretarías de Estado para facilitar la ejecución de proyectos productivos.

Maradiaga subrayó que estas inversiones provienen principalmente de empresas hondureñas y no de capital extranjero, lo que contribuye al fortalecimiento de la inversión nacional y envía señales positivas para la atracción de futuras inversiones internacionales.LB