Anuncian inventario de las invasiones en zona noratlántico del país

Tegucigalpa – Los empresarios y personas naturales que han sido víctimas de invasiones de tierra trabajarán, junto con la Cámara de Comercio e Industrias de Villanueva, Tela y El Progreso realizarán un inventario de todas las invasiones para analizar caso por caso, anunció el abogado Ramiro Medina, representante legal algunos afectados.

El profesional del derecho resaltó que si el gobierno entrante debe tener claro que si no da seguridad jurídica podrá atraer a inversionistas al país.

“Si no le da seguridad ciudadana a este país, el gobierno no va a traer inversión externa ni la misma interna que actualmente está invirtiendo”, dijo al lamentar que en Honduras haya mucho irrespeto a la propiedad privada.

El proyecto de inventarios de invasiones será tomado como un proyecto piloto que será presentado al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para que ellos lo presente al Congreso Nacional y se represente un proyecto de decreto.

Medina recordó que en junio de 2023, la presidenta Xiomara Castro anunció la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, cuando unas 36,451 manzanas de tierra estaban invadidas. A la fecha, la comisión se declaró fracasada al tiempo que la cifra del área invadida aumentó.

“La famosa comisión agraria no tuvo éxito, pero allí están plasmados los protocolos, los marcos jurídicos y con una política integral por parte del gobierno”, dijo. VC