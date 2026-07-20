Anuncian incremento de 10 lempiras a comida preparada

Tegucigalpa – Doña Orfelia Maradiaga, una comerciante que vende comida preparada en el Mercado Jacaleapa de la capital hondureña, anunció hoy un aumento de 10 lempiras a los distintos tipos de alimentos a causa del continuo incremento al precio de los combustibles.

Al igual que ella, otros comerciantes también anunciaron nuevas tarifas en sus productos.

Para el caso, un plato de comida que ahora cuesta 110 lempiras, pasará a costar 120 lempiras, dijo doña Orfelia.

De la misma manera, las burritas, el almuerzo y otros tipos de comida sufrirán incrementos, dijo.

Recordó que se trata de varias semanas de alzas a los combustibles y ya no se pueden sostener los mismos precios.

Un nuevo ajuste al alza en los precios de los combustibles entró en vigor este lunes.

El kerosene experimentó uno de los mayores incrementos con 1.29 lempiras adicionales, alcanzando 103.66 lempiras.

Este es el derivado del petróleo que más utilizan los vendedores de comidas, por lo que sí se continúan registrando alzas, también se van a registrar aumentos a las comidas preparadas, dijo la comerciante. (RO)