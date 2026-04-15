Anuncian incremento al precio de las tortillas a causa del valor de los combustibles

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Tortillerías, Carlos Cerna, anunció este miércoles que a partir del jueves se va a aplicar un aumento de 17 centavos a cada tortilla.

Lo anterior quiere decir que ahora se brindarán 12 tortillas por 10 lempiras.

El anterior precio es en ventanilla de las tortillerías establecidas, para los revendedores el costo será de 67 centavos por cada tortilla.

En ese sentido, el consumidor final pagará a partir del jueves entre uno y 1:50 lempiras por cada tortilla.

Argumentó que el nuevo aumento al costo de las tortillas obedece a la escalada en los precios de los combustibles.

Lo anterior ha disparado todos los precios y los costos de producción han aumentado, dijo.

Cabe señalar que el nuevo aumento aplica solo a la capital hondureña, ya que los otros departamentos ya habían aplicado recientemente un aumento al precio de la tortilla, refirió Cerna.

La tortilla es un alimento central en Honduras, pero su consumo enfrenta desafíos por el aumento de precios, la dependencia de importaciones y las condiciones económicas, lo que impacta especialmente a los sectores más vulnerables.

Lo anterior afecta principalmente a los hondureños en línea de pobreza y extrema pobreza ya que en otros estratos sociales la tortilla es fácilmente reemplazada por otros complementos alimenticios. (RO)