Anuncian el ingreso a Honduras de frente frío para el próximo lunes

Tegucigalpa – El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronosticó que para el lunes podría ingresar un frente frío al territorio hondureño.

El pronosticador de Cenaos, Alberto López, señaló que existe posibilidades que entre lunes 23 y martes 24 de febrero ingrese al frente frío.

“La próxima semana existe la posibilidad que tengamos un nuevo fenómeno de frente frío entre lunes 23 y martes 24 de febrero”, dijo el pronosticador.

Para el resto de la semana, comunicó que las temperaturas seguirán en ascenso y las condiciones serán secas.

En ese sentido, advirtió que para la próxima semana se puede producir un descenso brusco en las temperaturas que pueden causar enfermedades en los ciudadanos.

López pidió que los niños y adultos mayores tengan precaución por el cambio en las temperaturas.

Estimó que el frente frío y las temperaturas frescas pueden durar de tres a cuatro días con probabilidades de lluvias en la zona norte. AG