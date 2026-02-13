spot_img
Economía

Anuncian desabastecimiento de lácteos en Feria del Agricultor y el Artesano

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Jimmy Ponce, presidente de la Feria del Agricultor y el Artesano, informó hoy que existe un desabastecimiento de productos lácteas a causa de baja producción local.

Señaló que lo anterior es preocupante ya que ni siquiera ha dado inicio el verano y ya se reporta escasez.

A causa de la falta de estos productos se registró un aumento de dos lempiras a la libra de queso, detalló Ponce.

Actualmente se cotiza a 80 lempiras la libra de queso, un aumentó dos lempiras respecto a la semana anterior.

Productos como queso seco, semiseco, quesillo y queso ahumado registran escasez, precisó.

Ponce exhortó a los productores nacionales a aumentar la producción nacional para evitar un desabastecimiento de este producto.

Los lácteos son productos derivados de la leche que forman parte de la canasta básica de los hondureños. (RO)

