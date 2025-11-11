Anuncian cierre temporal del bulevar FFAA el 13 de noviembre

Tegucigalpa– La Alcaldía del Distrito Central informó que este jueves 13 de noviembre se realizará un cierre temporal en el bulevar Fuerzas Armadas, debido a los trabajos de instalación del puente universal Teletón, estructura que cada año se coloca para garantizar la seguridad de los peatones durante la jornada solidaria.

El cierre se llevará a cabo desde las 11:00 de la noche del jueves hasta las 4:00 de la madrugada del viernes 14, según el comunicado emitido por las autoridades municipales.

El tramo afectado comprende desde el desvío hacia el centro comercial ubicado cerca de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) hasta el desvío del bulevar Miraflores, por lo que se recomienda a los conductores planificar su ruta con anticipación y utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.

Las autoridades piden a la población tomar rutas alternas. IR