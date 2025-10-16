Anuncian cierre de maquila en Villanueva que perjudica a más de 2,200 empleados

San Pedro Sula – Un total de dos mil 217 personas se quedarán sin trabajo tras el anuncio del cierre de una maquila en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Así lo comunicó este miércoles el secretario general de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras, Joel López, que calificó la determinación como una “acción anti sindical”.

“Comienza un proceso de disminución a partir de esta semana, y terminando los últimos trabajadores en diciembre”, dijo López.

Una comunicación de la empresa hacia sus empleados argumentó la determinación como parte de sus iniciativas para optimizar recursos y mejorar la rentabilidad ante los desafíos relacionados con costos y competitividad a nivel global.

Comentó que la empresa HBI, perteneciente a la Corporación Hanes Brands, ya ha cerrado la operación de tres plantas en la zona norte del país.

Será el cierre definitivo de la operación de Confecciones del Valle, costura, verticales y bodega central.

López señaló que esta empresa decide mover sus operaciones a naciones como El Salvador y Vietnam porque el salario es más cómodo y rentable debido a que la mano de obra es más barata.

“Ellos deciden poner sus productos en otros países donde no hay organización sindical, ni los salarios son el nivel de Honduras”, explicó. AG