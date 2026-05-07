Anuncian cierre de maquila en Choloma para junio que dejará a otros 600 empleados sin empleo

Choloma – Empleados y dirigentes sindicales informaron este jueves el cierre de la maquila “Gildan Hosiery Río Nance” para junio en la ciudad de Choloma en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

La dirigente sindical de la zona norte de Honduras, Evangelina Argueta, comentó que el 20 de enero del presente año, las autoridades de la maquila le notifican de la descontinuación de tres áreas dedicadas a la producción de calcetines argumentando que era un producto que no se vendía bien en el país.

Añadió que iban a trasladar la producción hacia El Salvador que provocó el despido de mil personas en enero.

No obstante, contó que el día anterior (miércoles), se recibió la notificación del cierre total de la maquila para junio provocando el despido de los 600 empleados restantes.

“Esto significa que en global se pierde mil 700 trabajadores más en la industria de la maquila y se suma a las cifras de desempleos”, dijo Argueta.

Por su parte, el dirigente sindical de esta maquila, Luis Ortiz, reveló que el gerente de la empresa les anticipó de la decisión de sus autoridades que fue notificada este miércoles.

Recordó que en enero se descontinuó las áreas del tejido y borde para la elaboración de calcetines.

Ortiz señaló que la empresa trasladará la maquila hacia El Salvador para elaborar varios productos.

“Las personas están indignadas porque la empresa nos ha estado mintiendo porque nos decían que era una descontinuación de dos áreas, pero ahora es un cierre total”, reclamó el dirigente sindical.

Expresó que los empleados perciben que fueron víctimas de un engaño, lamentando que el sindicato siempre estuvo abierto al diálogo. AG