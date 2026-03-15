Anuncian aumento de L. 7 en bolsas de cemento para este lunes

Tegucigalpa – La industria de la construcción contempla para este lunes 16 de marzo que entre en vigencia un aumento de siete lempiras en las bolsas de cemento.

– La información fue proporcionada por Silvio Larios, gerente de la Cámara de la Construcción y señala que se debe al alza a los combustibles.

Así lo manifestó el gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, que explicó que este ajuste se debe al incremento en el precio de los combustibles a causa del conflicto bélico en el Medio Oriente.

“De acuerdo a lo que se está anunciando, son siete lempiras, puede que sea un poco más lo que se vaya aumentar”, dijo Larios.

Expuso que esto tendrá un impacto en todas las obras de construcción, ya que el cemento es el insumo de la excelencia de la industria al utilizarse en edificación de casas, alcantarillado, carreteras y puentes.

Señaló que en el caso de las viviendas sociales, se consume un promedio de 130 a 150 bolsas en casas de 42 metros cuadrados y el impacto sería de mil 300 lempiras, es decir, 5 %.

No obstante, esclareció que en elementos de bloques, acabados y ladrillos son otro impacto adicional.

Por otro lado, subrayó que el impacto de este incremento sería de 100 lempiras por metro lineal en la pavimentación de calle de seis metros y 280 kilogramos por centímetros cuadrados de resistencia.

Añadió que el conflicto en el Medio Oriente causa un impacto en el precio de los combustibles, y este repercute en la energía eléctrica que es esencial en la fabricación de cemento, acero, láminas y otros insumos.

El gerente de la Chico exhortó a la ciudadanía a que se prepare para el impacto, ajuste el presupuesto y espere para realizar un proyecto de renovación en sus viviendas. AG