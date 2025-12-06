Libre busca la coyuntura para incendiar el país: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – “Honduras merece claridad y respeto a la voluntad popular”, reiteró este sábado el diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, al rechazar ideas que atentan contra la voluntad expresada por el pueblo hondureño el pasado domingo.

El actual jefe de la bancada nacionalista indicó a través de un mensaje en su cuenta de la red social X que en estos momentos circulan mensajes que buscan generar confusión y caos y apuntó hacia el oficialista Libertad y Refundación (Libre).

Zambrano señaló que la agenda de Libre es de «destrucción», los del gobierno ya perdieron, fue catastrófico la humillación que les dio el pueblo y hoy ven una oportunidad para buscar mpas caos y no entregar el poder.

“Libre desde Casa Presidencial en su desesperación para no entregar el poder hablan de anular la elección o repetirla, ideas que atentan contra la voluntad expresada por el pueblo hondureño el pasado domingo”, señaló al lamentar que cierto sector del Partido Liberal se quiere prestar a eso.

Zambrano reiteró su llamado a los liberales para que no se presten a ese juego que el único que gana es Libre.

“El país habló claro. Las actas están en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y coinciden plenamente con las que tenemos todos los partidos políticos, la decisión del pueblo ya está registrada”, indicó.

Pidió dej​ar que el CNE continúe divulgando las actas, realice los escrutinios especiales y publique el resultado final. “Una vez concluidos estos pasos, la verdad será una sola la que reflejen las actas oficialmente validadas”.

“Honduras merece paz, merece estabilidad y merece avanzar. El próximo gobierno de Nasry Asfura tendrá la responsabilidad de trabajar de la mano con todos los sectores para sacar al país adelante”. VC