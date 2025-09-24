Antony rescata al Betis y el Roma ya empieza a reflejar la mano de Gasperini

Redacción deportes – Un gol a falta de cinco minutos para la conclusión del brasileño Antony permitió al Betis rescatar un empate en su estreno en la Liga Europa, tras igualar este jueves 2-2 con un Nottingham Forest, que parecía destinado a la victoria de la mano de un efectivo Igor Jesus.

Pero ni el doblete del internacional brasileño, que confirmó en La Cartuja las excelentes sensaciones que ya dejó con el Botafogo en el pasado Mundial de Clubes, bastaron al conjunto inglés para alzarse con la victoria en su retorno las competiciones continentales casi tres décadas después.

Una larguísima ausencia que no pareció afectar al Nottingham en un una primera parte en la que liderado por el eléctrico Callum Hudson-Odoi y, sobre todo, por un acertadísimo Igor Jesus dejó en nada (1-2) el tanto inicial del congoleño Cedric Bakambu para el Betis al cuarto de hora de juego.

De hecho, sólo el poste, que repelió a los treinta y tres minutos un remate, como no, de Igor Jesus, impidió que el conjunto inglés, doble campeón de Europa en los años 1979 y 1980, dejara resuelta la contienda al descanso.

Un receso que no pudo sentar mejor al Betis, finalista el pasado año de la Liga Conferencia, que revigorizado por los cambios efectuados por el chileno Manuel Pellegrini dio la vuelta por completo al encuentro en la segunda mitad.

Reacción que permitió a los sevillanos rescatar a falta de cinco minutos para la conclusión con un gol de Antony un empate (2-2) que confirma que el Betis, como el Nottingham Forest, quieren llegar muy lejos en la competición.

Al igual que el Roma que arrancó su andadura en la segunda competición con una victoria (1-2) en el campo del Niza, gracias a los tantos del marfileño Evan Ndicka y Gianluca Mancini en el arranque de la segunda mitad.

Los mejores minutos de un conjunto italiano en el que ya comienzan a vislumbrarse las señas de identidad de las que intenta dotar a los giallorossi el técnico Gian Piero Gasperini, que ya llevó al triunfo en la Liga Europa al Atalanta en 2024.

Con más pasado que presente parecen, por contra, tanto el Estrella Roja de Belgrado como el Celtic de Glasgow, dos campeones de Europa, que firmaron tablas (1-1) en el duelo que enfrentó este jueves a serbios y escoceses en el pequeño Maracaná de Belgrado.

De nada le sirvió al Celtic, que se vio relegado a la segunda competición continental tras caer eliminado en la última ronda previa de la Liga de Campeones ante el Kairat Almaty kazajo, adelantarse a los 55 minutos de juego adelantarse en el marcador con un gol del nigeriano Kelechi Iheanacho.

Y es que diez minutos después, el austríaco Marko Arnautovic, que llegó este verano al Estrella Roja procedente del Inter de Milán, estableció el definitivo empate (1-1), que no dejó satisfecho ni a locales ni visitantes.

Peor le fue todavía a otro clásico del fútbol continental, el Feyenoord, campeón de Europa en el ya lejano 1970, que cayó por 1-0 en su visita al campo del Braga con un gol del español Fran Navarro a falta de once minutos para la conclusión de tiempo reglamentario.

Por su parte, el Dinamo de Zagreb superó con claridad a un gris Fenerbahce, en el que formó parte del once inicial Marco Asensio, y se impuso por 3-1 al equipo otomano con un gran actuación del delantero Dion Beljo, autor de un doblete.

Igualmente saldaron con victoria la jornada el Friburgo alemán, que se impuso por 2-1 al Basilea, y el Ludogorets búlgaro, que sorprendió 1-2 al Malmoe sueco en su propio estadio. EFE