Antonio Rivera no descarta salir electo como diputado del CN 2026-2030

Tegucigalpa – “Yo tengo que ser consciente, la gente votó por un cambio: caras nuevas, renovación y juventud, ni soy cara nueva, ni soy juventud ni renovación, soy capacidad y experiencia”, dijo el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, quien está fuera del nuevo Congreso Nacional, de acuerdo a los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Rivera Callejas señaló que en la actualidad está en la posición 11 de su partido, mientras que en el global en la 33, y de acuerdo al cociente electoral entrarán 9 del Partido Nacional.

“En la posición 9 y 10 hay dos extraordinarias damas, Fabiola Rosa y Suyapa Morales, si yo les paso en los municipios, que creo que así será, entro en la 9”, indicó.

De acuerdo a lo relatado a TN5, el diputado afirmó que los datos en su poder apuntan a que en los municipios y en las aldeas le dan la esperanza de entrar, “estoy perdiendo la capital como por 100 votos cada una de ellas y estoy ganando los municipios Curaren, Alubaren, Reitoca, Talanga, Sabanagrande, Guaimaca por más de 500 marcas”. VC