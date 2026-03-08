António José Seguro será investido este lunes nuevo presidente de Portugal

Lisboa – El exministro socialista António José Seguro será investido mañana, lunes, nuevo presidente de Portugal tras diez años de mandato del conservador Marcelo Rebelo de Sousa en un acto al que está previsto que acuda el rey Felipe VI de España, entre otras autoridades internacionales.

La ceremonia de toma de posesión, en la que Seguro deberá prestar juramento sobre la Constitución portuguesa, será celebrada en una sesión en la unicameral Asamblea de la República (Parlamento), en Lisboa, que comenzará a las 10.00 hora local (misma hora GMT).

En el acto participarán también el presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa; el presidente de la Asamblea, José Pedro Aguiar-Branco, y el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, así como representantes del Tribunal Supremo, antiguos mandatarios del país y otras autoridades.

Tras esta ceremonia, Seguro se dirigirá al Monasterio de los Jerónimos, uno de los monumentos más importantes del país, para depositar una corona de flores ante la tumba del poeta portugués Luiz Vaz de Camões.

Posteriormente, se dirigirá al Palacio de Belém, sede de la Jefatura del Estado, para abrir sus jardines al público y después mantendrá un encuentro con jóvenes en una universidad de Lisboa.

Está previsto que cierre el día con una ceremonia de condecoración al presidente saliente en el Palacio Nacional da Ajuda.

Como parte de la investidura, el martes saldrá de Lisboa, ya que tiene actos previstos en la aldea de Mourísia, en el distrito de Coimbra, que estuvo cercada por el fuego en 2025, y en Guimarães, que es la Capital Verde Europea en 2026, en el distrito de Braga.

El programa culminará ese día con un concierto en Oporto, donde el ya investido presidente será recibido en el Ayuntamiento.

Seguro fue secretario general del Partido Socialista entre 2011 y 2014 y ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 66,83 % de los votos (más de 3,5 millones de sufragios) frente al líder de ultraderecha André Ventura, con el 33,17 % de los sufragios (más de 1,7 millones). JS