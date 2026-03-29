Antonio Banderas: «La Semana Santa me une a mi tierra, a mis raíces, a mi identidad»

Málaga (España) – El actor Antonio Banderas asistió un año más a la Semana Santa de su Málaga natal para sacar en procesión a la Virgen María Santísima de Lágrimas y Favores, de las Cofradías Fusionadas y aseguró que la Semana Santa le une a su tierra, a sus raíces, a su identidad.

Banderas llegó este Domingo de Ramos a la iglesia de San Juan, en Málaga (sur de España), media hora antes de la programada para el comienzo de la procesión y dijo que esta tradición forma parte de su familia, sus amigos y su barrio.

El actor, que se vistió en las dependencias de la cofradía, se mostró muy cariñoso con todos los amigos y allegados que se acercaron para saludarle.

Momentos antes de abrirse la puerta de la iglesia se concentró junto con los compañeros y le cantó a la virgen antes de hacer el recorrido por las calles malagueñas.

La del Domingo de Ramos es la primera de las grandes procesiones que se celebran en toda España por la Semana Santa, donde las cofradías o hermandades recorren las calles cargando desde la iglesia pasos o tronos con la virgen o que representan la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo. EFE