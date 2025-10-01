Antisociales tirotean punto de taxis de La Kennedy en el centro de la capital

Tegucigalpa- Al menos seis casquillos de arma de fuego se contabilizaron en el punto de taxis de la colonia Kennedy ubicado en el centro de Tegucigalpa.

Se trata del punto de taxis más grande en la capital con más de 200 unidades que prestan el servicio.

De forma anónima los conductores informaron que recibieron un teléfono extorsivo solicitando el cobro ilegal de extorsión.

En ese sentido, en las últimas horas los antisociales actúan como una forma de amedrentar o generar miedo a los conductores que laboran para ese punto.

En ese orden, el punto de taxi tanto en el centro de la capital y la popular colonia Kennedy luce totalmente vacía y sin unidades de transporte.

Los conductores han manifestado en ocasiones anteriores que no pueden continuar pagando más cobros de este tipo.

Asimismo, han solicitado a las autoridades hondureñas garantizar sus vidas mientras prestan el servicio, ya que también no pueden dejar de laborar. IR