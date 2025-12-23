Antimonopolio de Italia multa a Apple con 98 millones de euros por su seguimiento de apps

Roma – La autoridad Antimonopolio italiana multó a la compañía Apple con 98.635.416,67 euros por abuso de posición dominante con respecto a su política de Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones (ATT), es decir, las normas de privacidad impuestas por la empresa a los desarrolladores externos de aplicaciones distribuidas a través de la App Store.

El organismo comunicó este lunes que tras una compleja investigación, realizada en coordinación con la Comisión Europea se determinó que la política de Transparencia en el Seguimiento de Aplicaciones (ATT) , es decir, las normas de privacidad impuestas por Apple, a partir de abril de 2021, dentro de su sistema operativo móvil iOS, a los desarrolladores externos de aplicaciones distribuidas a través de la App Store, es restrictiva desde una perspectiva de competencia.

En concreto, explican, los desarrolladores externos deben obtener el consentimiento específico para la recopilación y vinculación de datos con fines publicitarios a través de una pantalla impuesta por Apple, la llamada solicitud ATT. Sin embargo, esta solicitud es insuficiente para cumplir con los requisitos de la legislación sobre privacidad, lo que obliga a los desarrolladores a duplicar las solicitudes de consentimiento para el mismo fin.

La Autoridad Antimonopolio ha determinado que los términos de la política de ATT «se imponen unilateralmente, perjudican los intereses de los socios comerciales de Apple y no son proporcionales para lograr el objetivo de privacidad, como afirma la empresa».

De hecho, agregan, «dado que los datos de los usuarios son un elemento fundamental para ofrecer publicidad personalizada en línea, la inevitable duplicación de solicitudes de consentimiento derivada de la implementación de la Política de ATT —que restringe la recopilación, la vinculación y el uso de dichos datos— perjudica a los negocios de los desarrolladores, cuyo modelo de negocio se basa en la venta de espacio publicitario, así como a los de los anunciantes y las plataformas de intermediación publicitaria».

Y afirman que «esta duplicación genera una falta de proporcionalidad en las reglas de la política ATT, dado que Apple debería haber garantizado el mismo nivel de privacidad del usuario brindando a los desarrolladores la posibilidad de obtener el consentimiento para la elaboración de perfiles en una única solución».

Apple comentó la decisión del antimonopolio de Italia afirmando: En Apple, creemos que la privacidad es un derecho humano fundamental, por lo que hemos creado la función App Track»ing Transparency que ofrece a los usuarios una forma sencilla de controlar si las empresas pueden rastrear sus datos en las apps o webs de otras compañías».

«Estas normas se aplican por igual a todos los desarrolladores, incluyendo a Apple, y son apreciadas positivamente por los usuarios y elogiadas por los defensores de la privacidad y las autoridades de protección de datos de todo el mundo, incluida la organización Garante Privacy». añadieron.

Por ello, mostraron su «total desacuerdo con la decisión, que desestima las importantes medidas de protección de la privacidad que ofrece la ATT en favor de las empresas de tecnología publicitaria y las empresas dedicadas al tracking de datos que buscan tener acceso sin restricciones a los datos personales de los usuarios. Seguiremos defendiendo las sólidas medidas de protección de la privacidad para nuestros usuarios mientras recurrimos la decisión”. EFE

