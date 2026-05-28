Anthropic se dispara hasta 965.000 millones de valoración tras nueva ronda de financiación

Nueva York – La empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic, desarrolladora del asistente Claude, anunció este jueves una nueva ronda de financiación por valor de 65.000 millones de dólares, lo que sitúa su valoración en 965.000 millones de dólares, según informó la compañía en un comunicado.

La operación coloca a la compañía por encima de su rival OpenAI, creadora de ChatGPT, en términos de valoración privada, recogió la cadena CNBC, que apunta a que la empresa dirigida por Sam Altman está ahora valorada en unos 852.000 millones de dólares.

Según Anthropic, que no cotiza en bolsa y no está obligada a publicar resultados financieros, se trata de una ronda de financiación Serie H, que empresas en crecimiento utilizan para seguir expandiéndose antes de una posible salida al mercado.

La operación ha estado liderada por Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks y Sequoia Capital, y también participaron inversores como Capital Group, Coatue, D1 Capital Partners, GIC, Fidelity Management & Research Company, Blackstone, Brookfield, Jane Street, Lightspeed Venture Partners y T. Rowe Price, entre otras, agregó la empresa.

El comunicado aseguró que esta nueva valoración refleja «la fuerte adopción» de sus modelos de IA, especialmente Claude, por parte de grandes corporaciones globales, así como por «el creciente uso de sus herramientas en entornos laborales y profesionales».

La compañía indicó además que 15.000 millones de dólares de la operación ya estaban comprometidos previamente por grandes proveedores de infraestructura a gran escala como Amazon, que aporta 5.000 millones de dólares.

La empresa destacó que tiene acuerdos estratégicos con Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure, que le permitirán «operar su modelo Claude en las principales plataformas de computación en la nube a nivel mundial».

La creciente demanda de sus productos Claude Code, orientado a desarrolladores, y Cowork, dirigido a usuarios menos técnicos, permitió a Anthropic ganar terreno frente a OpenAI, especialmente entre clientes empresariales.

Anthropic añadió que destinará el capital a «ampliar su capacidad de computación, reforzar la investigación en seguridad e interpretabilidad de modelos de IA y acelerar el desarrollo de nuevos productos».

Asimismo, aseguró que extenderá su capacidad de infraestructura mediante acuerdos con proveedores de chips como Micron, Samsung y SK hynix.

«Esta financiación nos permitirá responder a la demanda histórica que estamos observando, avanzar en la frontera de la investigación en IA y llevar Claude a más entornos de trabajo», afirmó en el comunicado el director financiero de Anthropic, Krishna Rao.

El ejecutivo agregó que Claude es «cada vez más indispensable para su creciente comunidad global de clientes» y que la empresa trabaja «incansablemente» para hacer que herramientas como Claude Code y Cowork sean «más útiles, más potentes y más adaptables a sus necesidades». JS