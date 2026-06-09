Anthropic lanza un modelo de IA similar a Mythos con sistemas de seguridad reforzados

Nueva York – La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic anunció este martes el lanzamiento de un modelo similar a Mythos, el cual ha demostrado ser muy eficaz en ciberseguridad, «para su uso general».

«El lanzamiento de un modelo con tal capacidad conlleva riesgos. Sin medidas de seguridad, las capacidades de Fable 5 en áreas como la ciberseguridad podrían utilizarse indebidamente para causar daños graves», advierte la empresa en un comunicado.

Razón por la que la empresa lanzó el modelo con «salvaguardas» que implican que las consultas sobre ciertos temas recibirán, en su lugar, una respuesta «del siguiente modelo más capaz», Claude Opus 4.8.

«Para lanzar el modelo de forma segura y rápida, hemos ajustado estas medidas de seguridad con un criterio conservador; a veces bloquearán solicitudes inofensivas, aunque se activan, en promedio, en menos del 5 % de las sesiones», advierte la compañía.

Según la empresa, Claude Fable 5 es su modelo más potente disponible para usuarios de pago y clientes empresariales, con «mejoras significativas en tareas de programación, análisis de datos, investigación y trabajo complejo de conocimiento».

Este martes, Anthropic también lanzó una versión actualizada del modelo Mythos, Claude Mythos 5. Se trata del mismo modelo subyacente que Claude Fable 5, pero con las restricciones de seguridad flexibilizadas en ciertas áreas, según una publicación en su blog.

Hace una semana, Anthropic anunció que otros 150 socios, distribuidos en más de 15 países, obtendrán acceso a su potente modelo de inteligencia artificial Mythos.

La empresa señaló que la expansión del Proyecto Glasswing -que toma su nombre de la mariposa de alas transparentes que se camufla a plena vista- abarca sectores que no estuvieron representados en el lanzamiento inicial de abril, tales como la energía, el suministro de agua, la salud, las comunicaciones y el hardware.

No obstante, no reveló el nombre de las nuevas empresas que se han sumado a esta coalición ni los países a los que pertenecen.

En abril, la empresa dio acceso al modelo de defensa en ciberseguridad Proyecto Glasswing solo a 40 organizaciones, entre las que figuran Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, JPMorgan Chase, Cisco, Broadcom, Palo Alto Networks y la Linux Foundation.

El lanzamiento de estos nuevos modelos se produce pocos días después de que Anthropic presentara de forma confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) la documentación preliminar para una salida a bolsa. Su rival OpenAI, también se prepara para una importante salida a bolsa.

Por su parte, SpaceX, la empresa de Elon Musk que se fusionó con su empresa de IA, xAI, tiene previsto debutar en Wall Street este viernes. EFE