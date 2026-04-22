Anthropic investiga denuncia de acceso no autorizado a su modelo de IA más avanzado Mythos

Nueva York – La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic aseguró este miércoles que está investigando una denuncia de acceso no autorizado a su modelo de inteligencia artificial (IA) Mythos.

«Estamos investigando una denuncia que alega un acceso no autorizado a Claude Mythos Preview a través de uno de los entornos de nuestros proveedores externos», declaró un portavoz de Anthropic a varios medios especializados después de que Bloomberg lo adelantara.

La compañía anunció hace unas semanas el desarrollo de Claude Mythos Preview, un nuevo modelo de computación con capacidades de programación y ciberseguridad tan avanzadas que la empresa ha decidido vetar su lanzamiento al público general por considerarlo un riesgo para la seguridad global.

Según la agencia de noticias, un pequeño grupo de usuarios no autorizados accedió al nuevo modelo de IA Mythos de Anthropic.

Bloomberg citó documentación y una persona familiarizada con el asunto.

Los usuarios no autorizados forman parte de un foro privado en línea.

Por el momento, estos no han conseguido hacerse con el control del modelo, y según medios, Anthropic afirma que no tiene pruebas de que sus sistemas se hayan visto afectados.

Entre las empresas que pueden acceder a Mythos se encuentran Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, JPMorgan Chase, Cisco, Broadcom, Palo Alto Networks y la Linux Foundation.

El objetivo es que estos gigantes utilicen la potencia de Mythos para identificar y parchear vulnerabilidades en la infraestructura crítica de software antes de que actores malintencionados puedan explotarlas.

«La versión preliminar de Claude Mythos demuestra un salto cualitativo en estas capacidades de ciberseguridad: las vulnerabilidades que ha detectado han logrado, en algunos casos, eludir décadas de revisiones humanas y millones de pruebas de seguridad automatizadas», anotó Anthropic en un comunicado. EFE