Anthropic anuncia Claude Cowork, una función de su IA para optimizar el trabajo de oficina

Nueva York – La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic anunció Claude Cowork, una función de su asistente de IA que permite completar tareas de oficina como editar o crear archivos para optimizar el desempeño profesional del usuario sin necesidad de tener conocimientos de programación.

En una publicación en X, la cuenta de Claude AI, desarrollada por Anthropic, anunció en las últimas horas la creación del agente de IA Claude Cowork, que servirá para optimizar «el resto de tu trabajo», especialmente de empleos de oficina en los que se crean y analizan informes y hojas de cálculo.

«Cowork te permite completar tareas no técnicas de manera similar a como los desarrolladores usan Claude Code, dándole acceso a una carpeta de tu ordenador. Claude puede leer, editar o crear archivos dentro de la carpeta», según la empresa.

Esta funcionalidad destaca porque los usuarios que no tengan conocimientos de programación en código podrán obtener de Claude Cowork una potencia de automatización similar a la que ofrecía la herramienta original para programadores.

«Una vez que estableces una tarea, Claude elabora un plan y la va completando de forma constante, manteniéndote informado durante el proceso», añadió la cuenta de Claude AI, desarrollada por Anthropic.

La herramienta está disponible como una «vista previa de investigación» para los suscriptores de Claude Max, que tiene un coste de 100 o 200 dólares en sus planes mensuales dependiendo del tipo de suscripción.

El anuncio de Claude AI en X ha alcanzado los 30 millones de visualizaciones en menos de 24 horas, con miles de usuarios reaccionando extremadamente sorprendidos por el avance que esta herramienta puede suponer en la automatización de procesos de trabajos corporativos.

Anthropic también presentó nuevas herramientas de cuidado médico para Claude AI este domingo, buscando hacerle competencia a OpenAI, creador de ChatGPT, que también incorporó funcionalidades del sector de ciencias de la salud. EFE