Anterior junta directiva del CN tuvo acceso a los mismos fondos que gozó Isis Cuéllar, refiere diputado Altamirano

Tegucigalpa – “Lo que sí también es cierto es que los de la junta directiva –del periodo de Luis Redondo– pudieron o tuvieron acceso a ese tipo de beneficios como los que tuvo Isis Cuéllar”, expresó el diputado de Libre, Germán Altamirano.

– El manoseo que hubo en Sedesol es repudiable y condenable, aseveró.

“En mi caso, como les vuelvo y les repito, hablo por Germán Altamirano, pude gestionarlo nada más esa cantidad que ya se estipula en la ley del Fondo Social y que los proyectos están, yo he sido abierto a la veeduría social en cada una de las comunidades que hicimos esos proyectos durante esos dos años”, garantizó.

En una entrevista con la radio HRN, el legislador externó que si se hizo “una piñata” con los fondos públicos, la Fiscalía tiene la obligación de investigar y llegar a las últimas consecuencias para dar respuestas a las exigencias ciudadanas.

“Si hay diputados que metieron mano, yo le digo por lo menos de por Germán de Altamirano, yo no recibí fondos de Sedesol. Los únicos fondos que gestionamos no se depositaron a la cuenta de Germán Altamirano ni nada por el estilo, sino que era una cartera en proyectos que está en la ley del Fondo Social por un valor de seis millones y medio al año que se ejecutaba a través de diversas instituciones”, aceptó el diputado de Libre.

Altamirano admitió que hubo “mañoseo” de fondos públicos en el caso Sedesol.

Sobre los señalamientos del diputado Jorge Cálix que aseveró que los congresistas reelectos de Libre utilizaron fondos públicos, Altamirano respondió que “esa deducción de responsabilidades de la que habla el compañero Jorge Cálix también recae en él, porque según el informe, él también recibió 6.5 millones (de lempiras) a través de esta Ley del Fondo Social, que es la misma que recibimos nosotros”.

Señaló que diputados que antes eran del Partido Libre y se pasaron al Partido Liberal, también recibieron recursos del llamado Fondo Social. Pidió no satanizar a los diputados de una sola bancada porque hicieron uso se ese dinero al menos 127 de 128 congresistas.

Con la misma tijera a todos

El congresista opositor por el departamento de Santa Bárbara, exigió que se debe evaluar de la misma forma a todos los que recibieron recursos del Congreso Nacional. “Si hay diputados implicados, no importa la bancada, no importa el partido político, si cometieron actos irregulares y delitos, además, tienen que pagar”, insistió.

Detalló que los 6.5 millones de lempiras anuales que recibían por el Fondo Social, se llenaba una solicitud y se hacía a través de una institución para ejecutar los recursos.

Refirió que en el caso de los diputados comunes y corrientes que no tenían el beneplácito de la junta directiva, en Sedesol sólo se podían gestionar becas. “Esa manipulación de entregar cheques a beneficiarios, yo desconocía ese procedimiento, no sé si solo eran los de la junta directiva, pero ya será el Ministerio Público que lo determine.

Reprochó que el mecanismo que utilizaron Isis Cuéllar y José Carlos Cardona para sacar los cheques, y que quedó evidenciado en un video, no estaba contemplado en la Ley del Fondo Social.

Altamirano cuestionó las versiones del exministro José Carlos Cardona en las que alega inocencia no son creíbles porque él era el dueño de la firma y el que ordenaba por parte de Sedesol, que incluso desobedeció una orden del exministro Rodolfo Pastor de María. JS