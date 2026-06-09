Ante un posible brote de sarampión Honduras no está preparada para dar respuesta, alertan especialistas

Tegucigalpa – La confirmación de un cuarto caso de sarampión en Honduras, correspondiente a una mujer residente en El Progreso, Yoro, ha encendido las alertas sanitarias en el país ante el riesgo de una posible propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

El epidemiólogo Kenneth Rodríguez manifestó su preocupación por la situación, advirtiendo que Honduras no está preparada para enfrentar una epidemia de sarampión.

En el mismo sentido se pronunció el director del Hospital Escuela Dario Zuñiga quien anotó que en el país hay carencia de personal sanitario y es uno de los mayores problemas y ningún país está completamente preparado para controlar un brote de esta enfermedad debido a su alta capacidad de transmisión.

«Es una situación que puede salirse de control y es precisamente lo que no queremos que ocurra en Honduras», expresó el epidemiólogo Kenneth Rodríguez.

Se detalló que las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia más de 190 casos sospechosos, mientras continúan fortaleciendo las acciones de monitoreo epidemiológico y las jornadas de vacunación para evitar la aparición de un brote.

Rodríguez destacó que la vacunación es fundamental, especialmente en un contexto de mayor movilidad internacional debido a eventos deportivos de gran magnitud como el Mundial de Fútbol, que provocan un incremento en los viajes de personas hacia y desde países con circulación activa del virus.

La preocupación también se extiende por la situación que enfrentan países vecinos, particularmente Guatemala donde se reportan más de 16 mil casos sospechosos de sarampión, de los cuales 6,764 han sido confirmados, además de 20 fallecimientos asociados a la enfermedad.

Ante este panorama, las autoridades recuerdan que la vacuna contra el sarampión es obligatoria para quienes viajen a naciones con brotes activos, entre ellas Guatemala, Estados Unidos y México, países anfitriones del próximo Mundial de Fútbol.

Los especialistas en salud pública coinciden en que la inmunización sigue siendo la principal herramienta para prevenir una emergencia sanitaria de gran magnitud en Honduras y evitar complicaciones graves que pueden dejar complicaciones e incluso provocar la muerte. LB