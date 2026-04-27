Ante señalamientos de fraude, Hall señala que “carecen de sustento y responden a una narrativa reiterada de quienes no aceptan la derrota”

Tegucigalpa – La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, cuestionó un posteo en X de Salvador Nasralla por sus señalamientos de fraude electoral, “estas acusaciones carecen de sustento y responden a una narrativa reiterada por quienes no aceptan su derrota en las urnas”.

Hall sostuvo que, pese a las denuncias públicas, no se han presentado actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que respalden las supuestas irregularidades.

“Nunca muestran pruebas concretas que demuestren que no perdieron”, indicó al tiempo que criticó el uso de discursos sin evidencia para desacreditar el proceso electoral.

Denunció que estas acusaciones han derivado en ataques personales, particularmente contra mujeres que ejercen funciones como autoridades electorales.

En ese sentido, consideró que se trata de intentos por desviar la atención y justificar resultados adversos mediante señalamientos infundados.

“Que mejor diga ¿Dónde reubicar a los que sí planearon y ejecutaron delitos? entre ellos, los autores materiales e intelectuales de delitos cometidos en los escrutinios especiales, en contubernio con los -otros perdedores-, para dejar actas en cero, entorpecer la revisión y sabotear la declaratoria para perpetuar en el poder al régimen de turno y hundir al país en una crisis catastrófica”, recriminó.

Apuntó en su posteo en su cuenta de X”no se engañen: mientras unos han dedicado su tiempo a vociferar intentando justificar otra pérdida, en el CNE hemos remitido informes detallados de delitos a la autoridad correspondiente y pronto se hará llegar a otras instancias para la identificación de responsables y el complejo concursos de delitos que han cometido”. IR