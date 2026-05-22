Ante ola de violencia: Poder Judicial espera llamado del Ejecutivo para activar planes contra el crimen

Tegucigalpa – Ante la alarmante ola de violencia que sacude al país, la cual incluye recientes masacres que ya dejan un saldo trágico de más de 25 personas fallecidas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, se pronunció y dijo que siempre están dispuestos a trabajar de forma conjunta con los demás poderes del Estado.

– El Poder Judicial recibió una nueva solicitud de extradición por parte del gobierno de Colombia.

Vallecillo informó que el Poder Judicial se encuentra a la expectativa de un llamado oficial por parte del Ejecutivo para abordar la crisis de seguridad actual.

«Estamos esperando la convocatoria del presidente de la República para reunirnos y tomar algunas decisiones respecto a todos los hechos que se están presentando hasta el día de hoy», manifestó.

El magistrado presidente enfatizó que siempre existe la disposición de trabajar coordinadamente con los otros dos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) para enfocar los esfuerzos contra los fenómenos criminalísticos que azotan a la nación.

Conflicto Agrario en el Bajo Aguán, estrategias en reserva

Reconoció que uno de los focos de violencia más severos se concentra en el agro hondureño por los conflictos de tierras que datan de décadas. Respecto a esto, Vallecillo destacó que se están articulando propuestas junto al Ministerio Público (MP) a través de la Comisión de Justicia Interinstitucional.

«El tema de la conflictividad agraria y la propiedad privada es histórico, no es un tema nuevo, se viene arrastrando desde hace muchos años», recordó el presidente de la CSJ.

El magistrado aseguró que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal ya coordina trabajos técnicos en la zona del Bajo Aguán y que «dentro de poco habrá resultados». Sin embargo, justificó la reserva de la información para garantizar el éxito de los operativos.

En ese sentido explicó que los avances y estrategias no se pueden exponer a la luz pública debido a que existen organizaciones criminales dedicadas a estas actividades que podrían ser alertadas.

Caso Yosari Valle y sanciones a Jueces

En el ámbito administrativo y de control interno, el titular del Poder Judicial se refirió a las acciones emprendidas ante las denuncias públicas sobre el caso de la ciudadana Yosari Valle.

Se han girado instrucciones precisas a la Inspectoría y Supervisión General de Tribunales para que se apersonen de inmediato y realicen todas las diligencias correspondientes a raíz de las noticias trascendidas, anotó.

A renglón seguido, Vallecillo defendió que el Poder Judicial sigue aplicando la ley hacia lo interno y confirmó que ya se ha sancionado a una cantidad considerable de jueces debido a irregularidades en sus funciones.

Nueva Solicitud de Extradición desde Colombia

Finalmente, el presidente de la CSJ confirmó que los procesos de cooperación internacional en materia de justicia penal continúan activos. En ese sentido, reveló que el día de ayer se recibió formalmente una nueva solicitud de extradición procedente de Colombia. Anotó que por motivos de seguridad y de procedimiento legal, no puede brindar mayores detalles o el nombre del ciudadano requerido por la justicia sudamericana.LB