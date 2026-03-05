Ante ola de violencia contra las mujeres recomiendan decretar una emergencia por femicidios

Tegucigalpa – La defensora de los derechos de las mujeres, Honorina Rodríguez pidió a las autoridades decretar un estado de emergencia ante la ola de violencia contra la mujer.

– Suman 41 las mujeres asesinadas en el presente año.

“Es terrible estar exigiendo justicia para las mujeres, sentir y saber que las autoridades y las mismas mujeres están viviendo estas situaciones”, detalló.

Agregó que suman 41 las muertes de mujeres en lo que va de este 2026, pero no hay investigación y es grave que alrededor de un 65 % son femicidios.

Sostuvo que no se ha logrado que los femicidios sean tomados como tal ante las autoridades de investigación.

Recomendó decretar una emergencia por femicidios y por otras causas relacionadas con las muertes de mujeres que conducen al país a ser más vulnerables.

Afirmó que la investigación debe de tener un presupuesto para realizar las mismas.

Asimismo, a través de las municipalidades tener un presupuesto para la prevención de las muertes de mujeres.

Reafirmó que las mujeres son asesinadas en su mayoría por arma de fuego y arma blanca y Francisco Morazán, Olancho, Choluteca y Cortés las que presentan el mayor número de muertes violentas de féminas. IR