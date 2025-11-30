Ante llamado de OEA, las FFAA juran imparcialidad, pero con “certificación íntegra del acta del escrutinio general”

Tegucigalpa – Luego que la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), pidiera a las Fuerzas Armadas mantener un rol apolítico y no deliberante en las elecciones generales de este domingo, el instituto castrense aseguró que mantendrán “imparcialidad absoluta”, pero con certificación íntegra del acta del escrutinio general.

– El jefe de las FFAA, Roosevelt Hernández ha reiterado que sólo reconocerá el resultado de la elección con el 100 % de las actas electorales.

A través de un comunicado oficial, el cuerpo armado -además- refirmó su compromiso inclaudicable de asegurar y custodiar, antes, durante y después de la votación el material electoral, con base a lo establecido en las leyes y el cronograma electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las FFAA reafirmaron su lealtad a la Constitución, pese a lo ocurrido en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo donde se generó un caos porque el material electoral anduvo “paseando” por varios sitios antes de llegar a los centros de votación.

“Garantizamos la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso electoral”, informaron las FFAA. Este extremo no ocurrió el 9 de marzo.

Finalmente, los de verde olivo señalaron que “se garantiza el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y declarada por el CNE, a través de certificación íntegra del acta del escrutinio electoral”. JS