Ante falta de presupuesto, UFTF monitorea campañas de candidatos con fondos de cooperación internacional

Tegucigalpa – El comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Emilio Hércules, indicó que todas las actividades planificadas por el pleno, en este momento se encuentran comprometidas en vista de que no se ha aprobado el presupuesto especial de las elecciones generales y que las actividades que han realizado se han financiado con fondos externos.

Los trabajos paralizados por la falta de presupuesto incluye la contratación del personal de las elecciones generales. “En este momento no se está llevando a cabo ningún proceso administrativo en vista de que mientras no esté aprobado este presupuesto, no podemos siguiera lanzar un proceso de licitación privada”, dijo Hércules.

El comisionado detalló que a la fecha gracias al financiamiento de la Unión Europea y al apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se ha podido cubrir algunos de los recursos necesarios para la realización de actividades como capacitaciones y monitoreo a candidatos de cargos de elección popular.

“Sin embargo, es responsabilidad del Estado de Honduras poder cubrir eso”, refirió al reiterar el llamado a las fuerzas políticas para que logren acuerdos y aprueben el presupuesto. VC