Ante eventual inasistencia de consejero Ochoa a declaratoria de elecciones, suplente debe sustituirlo

Tegucigalpa – Ante eventual inasistencia de consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa a declaratoria de elecciones, suplente debe sustituirlo.

– Los dos consejeros suplentes son afines al Partido Libre.

Así lo señaló la noche del sábado el exvicecanciller, Antonio García, quien refirió que si no asiste ninguno incurren en imprescriptible responsabilidad penal por atentar contra la forma de gobierno.

“El consejero está en la obligación legal de asistir. No es cuestión de caprichos o porque lo que van a decidir no me conviene. Ante la ausencia del Consejero, justificado o no, entra uno de los suplentes para constituir el pleno”, reflexionó.

Muy de acuerdo. El consejero está en la obligación legal de asistir. No es cuestión de caprichos o porque lo que van a decidir no me conviene. Ante la ausencia del Consejero, justificado o no, entra uno de los suplentes para constituir el pleno.

Si no asiste ninguno incurren en… https://t.co/VxIhdTZp4S — Tony Garcia C (@tonygarciac) December 14, 2025

Si no asiste ninguno incurren en imprescriptible responsabilidad penal por atentar contra la forma de gobierno. Es ahí cuando le corresponde a las Fuerzas Armadas hacer respetar la voluntad del soberano decidido en las urnas y formalizado a través del CNE, alertó.

En el pasado Ochoa no ha asistido a reuniones de pleno para dilatar el proceso electoral, por lo que se vaticina que podría hacer lo mismo en la declaratoria de elecciones ya que el resultado no le favorece a su partido político.

Sin embargo, esta sería una falta penal, señaló hoy el exvicecanciller hondureño quien dijo que un suplente puede sustituir a Ochoa. (RO)